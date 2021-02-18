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Analog Devices заявила, что в дефиците чипов виноваты сами автопроизводители

Точнее говоря, их система логистики.
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Как отмечает ресурс Barron’s, американский производитель полупроводниковых компонентов Analog Devices дал в целом благоприятный прогноз на текущий фискальный год, который в его календаре продлится до конца октября, но предупредил, что в автомобильной отрасли к концу этого периода победить нехватку компонентов не удастся.

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Источник изображения: New York Post

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В сложившейся ситуации, по словам производителя автокомпонентов, виновата система снабжения большинства автопроизводителей. Они привыкли держать минимальные запасы комплектующих на складах, чтобы сокращать издержки. Партии компонентов обычно поступают ритмично точно ко времени, позволяющему сразу же отправить их на конвейер. Когда в апреле спрос на автомобили резко обрушился, клиенты Analog Devices из числа автопроизводителей даже начали возвращать уже полученные комплектующие, а также отменили будущие поставки. К концу года спрос вернулся к росту, но Analog Devices уже не смогла его удовлетворить в полной мере.

На производство полупроводниковых компонентов в среднем уходит не менее 15 недель. Сейчас компания прилагает усилия к устранению дефицита, и даже отменяет решение закрыть предприятие в Калифорнии, которое продолжит поставки полупроводниковых чипов для автомобильной отрасли. Но даже этих мер не хватит, чтобы полностью решить проблему дефицита до осени текущего года.

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