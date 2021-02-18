Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Аппетиты спекулянтов процессорами Ryzen 5000 заметно снизились вместе с ценами

Количество доступных в продаже процессоров увеличилось по некоторым моделям.
+
Много 3060 Ti в наличии, смотри цены
RTX 3080 в наличии но втрое дороже рек цены
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
Много самых дешевых 3070 в Ситилинке

Проведённое представителями сайта Tom’s Hardware Guide исследование показывает, что в последнее время процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X на известном интернет-аукционе предлагаются с наценкой не более $50 относительно рекомендованной производителем цены, что говорит о планомерном расширении предложения.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: Tom’s Hardware Guide

реклама

В рознице цены весьма близки к рекомендованному уровню, поэтому наверняка можно говорить об успехе усилий AMD и её партнёров по насыщению розницы этими двумя востребованными моделями Matisse. Концентрация именно на них объясняется достаточно просто: оба процессора используют только один кристалл с вычислительными ядрами, и компании просто удобнее действовать на этом направлении, а не в сегменте процессоров с двумя кристаллами соответствующего типа. Старшие процессоры семейства пока предлагаются на аукционе с более высокой наценкой.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd matisse ryzen 5000 ebay
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Аппетиты спекулянтов процессорами Ryzen 5000 заметно снизились вместе с ценами
+
Blackview BV6600 – смартфон, который может стать павербанком
3
Билл Гейтс утверждает, что создать аккумуляторы для стационарного хранения энергии очень сложно
44
Билл Гейтс очень огорчён слухами о наличии у него корыстных интересов в истории с вакцинами
83
Эксперты не верят в способность Tesla увеличивать объёмы производства электромобилей на 50% ежегодно
+
Лидеры полупроводникового рынка увеличили в декабре выработку чипов на 40%
3

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 180
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 154
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 57
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Добыча Эфира на видеокартах может стать невыгодной уже в 2021 – последствия перехода на Ethereum 2.0
95
Как The Elder Scrolls 4: Oblivion играется в 2021 году
60
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
115
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
11
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
26
Весенняя распродажа ключей – Windows 10 Pro за 600 рублей
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
25

Сейчас обсуждают

Renegade1979
06:39
Все речки с окончанием на -ва финские, и Ока даже и значит "река", а местечко то по легенде называлось МосковЪ, как град. Значит там был детинец. А вот когда он появился, может при хане УзбекЪе? )) ка...
В США отключили заводы Samsung – назревает очередной дефицит чипов памяти, мобильных CPU и GPU
Konstantin Volkov
06:26
То есть 28 за 6 ядер - это не оверпрайс?
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
Renegade1979
06:23
В итоге из ругани Демократов в твитере все ж выяснилось, что в именно в этом штате отсутствуют регуляционные нормативы для компаний утеплять на зему генераторы и газовые трубопроводы, и потому там зам...
В США отключили заводы Samsung – назревает очередной дефицит чипов памяти, мобильных CPU и GPU
Dzhereli
06:23
Зашёл на Озон в там 28к. Ты ещё тот пиздун жалкий.
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
Данил Тамонин
06:14
Встречал такое у некоторых клиентов. По производительности как атлон х2 6000, из 2006 года. Ему не помогают ни ссд ни 8гб ддр4. А на 15 летние компы Виндовс 10 нежелательно ставить, 7 максимум. Да и ...
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
kib@rg
06:12
Хорошая реклама оверпрайснутого шестиядерника за 35к в старых малопоточных играх.
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
Serf
06:09
И Клеопатра)
Состоялся релиз градостроя Nebuchadnezzar в сеттинге древней Месопотамии
x.7
05:59
А вот и проктолог)
Анонс процессоров Rocket Lake-S состоится 15 марта, а Alder Lake-S получат 10-нм архитектуру ESF
x.7
05:58
Опять бедные гумерочки в тильте и будут пускать сопли пузырями в коментах) Не наигрываются деточки. Зачем вам игры, когда у вас есть кое что получше. У вас есть видео игр на ютубе)
ZOTAC удалила провокационное сообщение с рекламой майнинг-фермы из видеокарт GeForce RTX 3070
Eisbrecher
05:49
Сочувствую вам, что. Пойзон некр закрывает хелл, элементарно. Открываю мега-лайфхак: а) мерк из 2 акта б) конкретно для некра - lower resist, для всех остальных стихийников - ванда с зарядами lower r...
Слух: на BlizzConline всё-таки представят ремастер Diablo II, и называться он будет Diablo II Resurrected
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем