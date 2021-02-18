Аппетиты спекулянтов процессорами Ryzen 5000 заметно снизились вместе с ценами
Проведённое представителями сайта Tom’s Hardware Guide исследование показывает, что в последнее время процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X на известном интернет-аукционе предлагаются с наценкой не более $50 относительно рекомендованной производителем цены, что говорит о планомерном расширении предложения.
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В рознице цены весьма близки к рекомендованному уровню, поэтому наверняка можно говорить об успехе усилий AMD и её партнёров по насыщению розницы этими двумя востребованными моделями Matisse. Концентрация именно на них объясняется достаточно просто: оба процессора используют только один кристалл с вычислительными ядрами, и компании просто удобнее действовать на этом направлении, а не в сегменте процессоров с двумя кристаллами соответствующего типа. Старшие процессоры семейства пока предлагаются на аукционе с более высокой наценкой.
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