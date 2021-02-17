Blackview BV6600 – смартфон, который может стать павербанком
Компания Blackview недавно официально представила защищённый смартфон нового поколения Blackview BV6600. Новинка является долгожителем за счёт ёмкой аккумуляторной батареи. По словам производителя, время автономной работы составляет от двух до пяти дней.
Смартфон оборудован большим аккумулятором, зарядная ёмкость которого составляет 8580 мА*ч. Устройство можно использовать в качестве универсальной мобильной батареи за счёт поддержки технологии обратной проводной подзарядки.
Помимо АКБ Blackview BV6600 есть ещё что предложить пользователям. Например, 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+, что тоже хорошо сказывается на автономности. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10.
Смартфон работает под управлением скромной энергоэффективной однокристальной системы Helio A25 производства компании MediaTek. Мобильный процессор дополнен 4 ГБ оперативной памяти, а встроенный флеш-модуль в зависимости от модификации рассчитан на 64 ГБ или 128 ГБ.
В основной камере установлено три оптических модуля. Главный построен на базе датчика Samsung S5K3P9SX с 16-мегапиксельным разрешением. Камера поддерживает подводную съёмку. Разрешение фронтального селфи-модуля для любителей делать автопортреты составляет 8 Мп. В его основе лежит датчик изображения Sony IMX219.
Blackview BV6600 поддерживает работу в сетях четвёртого поколения. Также отметим чип NFC, навигационный модуль GPS и защиту корпуса от воды, пыли, ударов, вибраций, перепада высот и экстремальных температур. Защита соответствует требованиям стандартов IP68, IP69K и MIL-STD-810G.
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