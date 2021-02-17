Билл Гейтс утверждает, что создать аккумуляторы для стационарного хранения энергии очень сложно
В своём интервью изданию Nikkei Asian Review и другим азиатским СМИ основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) поведал об актуальных проблемах, которые сейчас стоят перед глобальной энергетической системой. Во-первых, он призвал переходить на реакторы четвёртого поколения в ядерной энергетике. Они примерно в четыре раза дешевле существующих, и для некоторых стран вроде Японии являются разумной альтернативой использованию природного газа. Единственное, что может остановить распространение ядерной электроэнергетики в регионе — это настороженное отношение общественности к вопросам безопасности подобных электростанций. Свежи ещё в памяти события 2011 года, когда повреждения на АЭС в Фукусиме сопровождались радиоактивным загрязнением окружающей среды.
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Билл Гейтс инвестирует во многие молодые компании, пытающиеся разработать передовые аккумуляторы, но считает гораздо более сложной задачей создание систем стационарного хранения электроэнергии, а не батарей для электромобилей. Создать эффективные стационарные накопители электроэнергии будет в двадцать раз сложнее, как утверждает Гейтс. Они будут нужны для электростанций, получающих электроэнергию из возобновляемых источников.
В целом миллиардер призывает человечество приложить усилия к тому, чтобы за следующие десять лет свести к минимуму или полностью устранить разницу в цене киловатта электроэнергии, полученного традиционными способами и из альтернативных, экологически чистых источников. Только так можно будет стимулировать переход на «чистую» электроэнергию.
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