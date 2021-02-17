Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Билл Гейтс утверждает, что создать аккумуляторы для стационарного хранения энергии очень сложно

В двадцать раз труднее, чем аккумуляторы для тяговых батарей электромобилей.
1
RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
Много самых дешевых 3070 в Ситилинке

В своём интервью изданию Nikkei Asian Review и другим азиатским СМИ основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) поведал об актуальных проблемах, которые сейчас стоят перед глобальной энергетической системой. Во-первых, он призвал переходить на реакторы четвёртого поколения в ядерной энергетике. Они примерно в четыре раза дешевле существующих, и для некоторых стран вроде Японии являются разумной альтернативой использованию природного газа. Единственное, что может остановить распространение ядерной электроэнергетики в регионе — это настороженное отношение общественности к вопросам безопасности подобных электростанций. Свежи ещё в памяти события 2011 года, когда повреждения на АЭС в Фукусиме сопровождались радиоактивным загрязнением окружающей среды.

реклама

анонсы и реклама
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле
Распродажа памяти в Регарде
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

Источник изображения: Tesla

реклама

Билл Гейтс инвестирует во многие молодые компании, пытающиеся разработать передовые аккумуляторы, но считает гораздо более сложной задачей создание систем стационарного хранения электроэнергии, а не батарей для электромобилей. Создать эффективные стационарные накопители электроэнергии будет в двадцать раз сложнее, как утверждает Гейтс. Они будут нужны для электростанций, получающих электроэнергию из возобновляемых источников.

В целом миллиардер призывает человечество приложить усилия к тому, чтобы за следующие десять лет свести к минимуму или полностью устранить разницу в цене киловатта электроэнергии, полученного традиционными способами и из альтернативных, экологически чистых источников. Только так можно будет стимулировать переход на «чистую» электроэнергию.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

tesla аккумуляторы билл гейтс возобновляемая энергетика
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Билл Гейтс утверждает, что создать аккумуляторы для стационарного хранения энергии очень сложно
1
Билл Гейтс очень огорчён слухами о наличии у него корыстных интересов в истории с вакцинами
8
Эксперты не верят в способность Tesla увеличивать объёмы производства электромобилей на 50% ежегодно
+
Лидеры полупроводникового рынка увеличили в декабре выработку чипов на 40%
1
Apple расскажет о своём электромобильном проекте в ближайшие месяцы
3
Корпорации не торопятся вкладывать свои средства в криптовалюту
15

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 177
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 153
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 57
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я отложу прохождение Cyberpunk 2077 как минимум на два года
87
Добыча Эфира на видеокартах может стать невыгодной уже в 2021 – последствия перехода на Ethereum 2.0
78
Как The Elder Scrolls 4: Oblivion играется в 2021 году
38
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
11
Краткий обзор ноутбука Samsung 350V5C-S0Z (NP350V5C-S0ZRU)
5
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
23
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
6
Весенняя распродажа ключей – Windows 10 Pro за 600 рублей

Сейчас обсуждают

Inttz
15:18
Парни,подскажите нормальный мод на изменение этого автолевелинга в Скайриме.
Как The Elder Scrolls 4: Oblivion играется в 2021 году
Inttz
15:14
Сережа Воврот,можешь приступать к статье
Процессор Alder Lake-S в паре с DDR5 памятью протестировали в Userbenchmark
Renegade1979
15:12
Вакцину нельзя придумать к тому, чего еще даже нет. Вот появится тот самый вирус пострашнее ковида, и кинутся делать под него вакцину
Билл Гейтс очень огорчён слухами о наличии у него корыстных интересов в истории с вакцинами
sevik68
15:12
Госдума одобрила в первом чтении закон о налогообложении криптовалют Документ вносит изменения в Налоговый кодекс РФ и обязывает россиян информировать налоговые органы о владении цифровыми валютами, ...
Корпорации не торопятся вкладывать свои средства в криптовалюту
Филипп Киркоров
15:11
Ты читаешь зависть там, где ее нет?) Майнинг в пределе 2-10 карт это пассивный заработок считай) хз, как у вас там на заводе или в офисе клерком, но заработать более крупные дивиденды можно и без майн...
ZOTAC разозлила геймеров, рекламируя новые карты RTX 3000 White Edition как устройства для майнинга
Alexander Mysnyk
15:09
Вот именно, одно дело продать 20-50 битков, а другое на несколько миллиардов долларов. Просто сам представь, купил ты битков на 1 млн$ и вдруг на фоне каких-нибудь высказываний или прогнозов биток пад...
Корпорации не торопятся вкладывать свои средства в криптовалюту
Renegade1979
15:08
Ну... что-то делали. В итоге террористические помойки вроде News-Front, ANNA и еще какой-то шлак были зачищены овеоударами Коалиции. Террористы выли, кудахтали и грозились на хвост соли насыпать и наж...
Билл Гейтс очень огорчён слухами о наличии у него корыстных интересов в истории с вакцинами
Антон Ариец
15:07
иди нахуй пидо
ZOTAC разозлила геймеров, рекламируя новые карты RTX 3000 White Edition как устройства для майнинга
flyval
15:07
Специально для идиотов: месторождения урана не радиоактивны.
В США отключили заводы Samsung – назревает очередной дефицит чипов памяти, мобильных CPU и GPU
Филипп Киркоров
15:06
Я про это и говорю,что зотак - это шляпа)
ZOTAC разозлила геймеров, рекламируя новые карты RTX 3000 White Edition как устройства для майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем