Лидеры полупроводникового рынка увеличили в декабре выработку чипов на 40%
Вернувшийся с китайских новогодних каникул DigiTimes-кормилец напомнил о тех материалах, которые не успел обработать до начала праздников. Запоздалой лошадью со страниц сайта IC Insights прилетает известие о том, что пятеро ведущих производителей полупроводниковой продукции по итогам декабря прошлого года увеличили свою совокупную долю рынка до 54%.
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Темпы прироста доли нельзя назвать высокими – за год она увеличилась всего на один процентный пункт, но динамика демонстрирует неотвратимость консолидации рынка. Статистика учитывает долю рынка компании в эквивалентном количестве кремниевых пластин типоразмера 200 мм, обрабатываемых каждый месяц. Каждый из пяти крупнейших производителей способен был выдавать не менее полутора миллионов таких кремниевых пластин в месяц. Samsung занял первое место с 3 млн кремниевых пластин ежемесячно выработки, TSMC оказалась на втором месте с 2,7 млн кремниевых пластин, на третьем месте закрепился Micron (1,9 млн), SK Hynix (1,87 млн) и Kioxia/WDC (1,598 млн) замыкают пятёрку лидеров.
Кстати, великая и ужасная Intel довольствуется только шестым местом с 884 тысячами кремниевых пластин, обрабатываемых в месяц. UMC расположилась на седьмом месте с 772 тысячами пластин. По сути, почти каждая седьмая обрабатываемая в мире кремниевая пластина типоразмера 200 мм в условном эквиваленте сходит с конвейера Samsung Electronics. Компания TSMC со своим вторым местом может претендовать только на 13,1% рынка. В совокупности пятёрка лидеров увеличила объёмы обработки кремниевых пластин на 40% по сравнению с декабрём 2019 года.
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