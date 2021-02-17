Фондовый рынок не готов так просто отпустить идею о неизбежном участии Apple в переделе автомобильного рынка, поэтому эксперты Wedbush находят основания заявить, что Apple с вероятностью 85% расскажет о соответствующей инициативе в ближайшие полгода. В качестве вероятных партнёров упоминаются Hyundai, которая от подобного сотрудничества с начала года успела откреститься дважды, а также немецкий автоконцерн Volkswagen, который стоит на пороге глобальной электрификации.

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Источник изображения: Apple Insider

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Помимо Hyundai и Kia, в партнёры Apple активно сватали Nissan Motor, но японская компания опровергла подобные слухи, заявив о намерениях использовать чужие технологии только для продвижения собственной продукции под существующей торговой маркой. Многие аналитики убеждены, что Apple сможет выйти на рынок электромобилей только при поддержке кого-нибудь из существующих автопроизводителей.