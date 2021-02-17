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Корпорации не торопятся вкладывать свои средства в криптовалюту

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Волну интереса к криптовалютам вызвало решение Tesla инвестировать около $1,5 млрд в биткоин, а это почти 8% всех имеющихся у компании свободных средств. Прочие участники фондового рынка высказывали разные точки зрения на целесообразность подобных инвестиций, а опрос Gartner среди 77 финансовых директоров корпораций и других руководителей, отвечающих за принятие подобных решений, показал довольно настороженное отношение представителей отрасли к криптовалютным активам.

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Источник изображения: Gartner

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Среди представителей технологического сектора желающих вложить средства в криптовалюту нашлась примерно половина, но трансформировать свои слова в действия они не торопятся. Среди участников опроса в целом 16% готовы инвестировать в криптовалюту, но 9% респондентов собираются сделать это не ранее 2024 года. Высокие колебания курса отталкивают от покупки биткоинов 84% респондентов, многие также не удовлетворены правовой неопределённостью и слабым распространением криптовалют в качестве средства платежа.

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