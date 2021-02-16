Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

McLaren пожаловался на губительное влияние массы аккумуляторов на динамику разгона

Естественно, это новость о разгоне, ведь когда-то мы знали о нём всё.
+
RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
Много самых дешевых 3070 в Ситилинке

Завтра британская компания McLaren должна представить гибридный суперкар Artura, который примерит новую силовую структуру кузова на базе углеволокна. Перейти на использование данного композитного материала, как поясняет Reuters, компанию вынудили современные реалии – к концу десятилетия все продаваемые во многих странах новые машины должны перейти на электротягу, а тяговые батареи заметно увеличивают массу спорткара. По этой причине нужно искать резервы снижения массы для сохранения приемлемой динамики в других сферах. Переход на кузов из углеволокна способен снизить массу спорткара на 15%.

реклама

анонсы и реклама
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле
Распродажа памяти в Регарде
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

Источник изображения: Autocar India

реклама

В дальнейшем McLaren, по словам представителей марки, планирует сотрудничать с другими компаниями, чтобы к 2026 году полностью перейти на гибридные силовые установки, а к концу десятилетия – исключительно на электротягу. Аккумуляторы компания намеревается разрабатывать самостоятельно, чтобы учитывать интересы данного рыночного сегмента – они должны быть максимально лёгкими, чтобы не влиять губительно на динамику разгона.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

электромобили аккумуляторы mclaren
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

McLaren пожаловался на губительное влияние массы аккумуляторов на динамику разгона
+
AMD заявляет о превосходстве одного Ryzen Threadripper PRO 3995WX над парой Intel Xeon Platinum 8280
3
Sapphire оснастит новую версию Radeon RX 6900 XT необслуживаемой СВО
+
Статистика возвратов процессоров Intel и AMD в MindFactory демонстрирует сопоставимые показатели
6
AMD использовала нелинейную шкалу на графике роста выручки, чтобы впечатлить инвесторов
7
AMD похвасталась укреплением рыночных позиций в презентации для инвесторов
3

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 172
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 46
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 153
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я отложу прохождение Cyberpunk 2077 как минимум на два года
50
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
270
Обзор электронной книги Onyx Boox Viking
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
13
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
5
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Краткий обзор ноутбука Samsung 350V5C-S0Z (NP350V5C-S0ZRU)
4
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
3

Сейчас обсуждают

Akim
14:39
Насколько? Пенсионер? Или моложе подойдет? :-)
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
RadeoForce
14:38
чет мало, у меня 4697 по графическим баллам в таймспае https://hwbot.org/submission/4683141_radeoforce_3dmark___time_spy_extreme_radeon_rx_vega_64_4547_marks А про юзербенчмарк забудь, эту помойку заб...
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-10400F
Akim
14:31
на 486й с 4Мб памяти Вин 95 работала, а вот тот же Дум уже запустить было невозможно из-за недостатка ОЗУ. Приходилось выгружать Винду и запускать Дум из-под доса. Потом таки нарастил ОЗУ до 8Мб и мож...
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
Akim
14:28
Изменение шины, множителя через биос тогда еще не было, это более поздняя фишка. В мануале от матплаты были картинки по установке джамперов/перемычек в той или иной конфигурации для получения той или ...
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
AlmostOverclocker
14:23
Так она вроде только картинку лучше даёт в сравнении с первой версией, а первая версия в игре и так была.
4A Games представила Metro Exodus Enhanced Edition с мощно улучшенной графикой
Arximus
14:22
Мне кажется... или эти колестницы "магические" 😂
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
Akim
14:16
Интересная статья, возвращает во времена молодости. Вспоминаются все эти 8086, 286, 386, на которых приходилось работать (и играть) в конце 80х - начале 90х. Вот автор спрашивает - как оно это было? Н...
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
Voldemaar
14:09
А прикол в том, что я тоже больше люблю красных. При прочих равных, разумеется.
Первые жалобы на высокий процент брака процессоров AMD появились в сети
Leshiy2371
13:59
Levante...Производители настолько ленивы,что не хотят придумать ничего нового. Вроде неплохие колготки были,когда-то.
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
Николай Кравченко
13:58
Суть не только в популярности хрома. А в том техногиганте, который и владеет одним из самых популярных поисковиков планеты. Т.е. когда кто-то решает строить браузер на основе Хромиума, то это продикто...
Microsoft начала тестировать веб-версию xCloud для браузеров Google Chrome, Microsoft Chrome и iOS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем