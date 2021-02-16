McLaren пожаловался на губительное влияние массы аккумуляторов на динамику разгона
Завтра британская компания McLaren должна представить гибридный суперкар Artura, который примерит новую силовую структуру кузова на базе углеволокна. Перейти на использование данного композитного материала, как поясняет Reuters, компанию вынудили современные реалии – к концу десятилетия все продаваемые во многих странах новые машины должны перейти на электротягу, а тяговые батареи заметно увеличивают массу спорткара. По этой причине нужно искать резервы снижения массы для сохранения приемлемой динамики в других сферах. Переход на кузов из углеволокна способен снизить массу спорткара на 15%.
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В дальнейшем McLaren, по словам представителей марки, планирует сотрудничать с другими компаниями, чтобы к 2026 году полностью перейти на гибридные силовые установки, а к концу десятилетия – исключительно на электротягу. Аккумуляторы компания намеревается разрабатывать самостоятельно, чтобы учитывать интересы данного рыночного сегмента – они должны быть максимально лёгкими, чтобы не влиять губительно на динамику разгона.
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