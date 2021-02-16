Редкий маркетолог устоит перед соблазном пренебречь системой измерений ради более благоприятного впечатления, производимого на публику. Вот и AMD в своей презентации для инвесторов на слайде с графиком роста выручки за три года расположила соответствующую кривую независимо от линейной математической зависимости.

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Источник изображения: AMD

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Если фактически выручка компании в прошлом году увеличилась последовательно на 46%, то визуально соответствующая 2020 году точка оказывается удалена от начала оси координат на то же расстояние, что и точка выручки за 2019 год. Другими словами, при беглом взгляде на график без учёта числовых подписей создаётся впечатление, что выручка AMD в 2020 году выросла в два раза, а не в полтора.

Попутно компания демонстрирует рост нормы прибыли на пару процентных пунктов, с 43 до 45%. График роста удельного дохода на одну акцию тоже немного «крутоват» с геометрической точки зрения, но и динамика показателей впечатляет – доход вырос с $0,3 на одну акцию в 2019 году до $2,08 на одну акцию в 2020 году.