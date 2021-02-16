Февральская редакция презентации для инвесторов на сайте AMD уже успела продемонстрировать данные об изменении доли компании на рынке клиентских процессоров в 2020 году, поскольку опирается на январскую статистику Mercury Research. Данные этого аналитического агентства гласят, что прошлый год AMD завершила с долей рынка в 19,1%. От себя компания добавила, что настольные процессоры Ryzen 5000 в первый же квартал после своего анонса достигли рекордных объёмов продаж, а мобильные процессоры Ryzen в четвёртом квартале прошлого года достигли рекордных объёмов продаж в натуральном выражении.

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Источник изображения: AMD

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В сегменте дискретной графики AMD опирается на данные Jon Peddie Research за февраль, которые упоминают только долю рынка, принадлежавшую компании по итогам 2019 года. Она достигла 26,6%, и это лишь на одну десятую процента больше, чем в 2018 году. Собственная статистика AMD гласит, что в четвёртом квартале прошлого года объёмы продаж настольных видеокарт существенно выросли, а серия Radeon RX 6000 стала самой продаваемой в своём ценовом сегменте за всю историю компании.

Серверный сегмент пока демонстрирует статистику только за 2019 год, когда по версии IDC доля AMD достигла 8%, но в четвёртом квартале прошлого года компания добилась рекордной выручки от реализации серверных процессоров. Как отмечали на квартальной конференции представители AMD, её доля в общей выручке достигла впечатляющих 19%.