На квартальной отчётной конференции в конце января глава AMD подтвердила готовность компании представить 7-нм серверные процессоры EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3 в текущем квартале. С появлением в специальном разделе сайта AMD обновлённой презентации для инвесторов данное обязательство закреплено документально, поскольку на это указывают два слайда, по меньшей мере.

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Источник изображения: AMD

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Перспективный план выпуска серверных процессоров AMD отмечает Milan как уже выпущенный продукт, статус будущего поколения сохраняет только Genoa с архитектурой Zen 4.

Источник изображения: AMD

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Середина квартала уже пройдена, поэтому AMD и Intel должны в оставшееся до его конца время вывести на рынок свои новые серверные процессоры. В случае с последней из компаний это будут долгожданные 10-нм процессоры Ice Lake-SP, анонс которых неоднократно переносился. Ожидается, что по количеству ядер они будут отставать от конкурирующих решений AMD, а в данном сегменте рынка это важно.