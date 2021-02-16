AMD закрепила в презентации для инвесторов своё обязательство представить новые EPYC в этом квартале
На квартальной отчётной конференции в конце января глава AMD подтвердила готовность компании представить 7-нм серверные процессоры EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3 в текущем квартале. С появлением в специальном разделе сайта AMD обновлённой презентации для инвесторов данное обязательство закреплено документально, поскольку на это указывают два слайда, по меньшей мере.
реклама
реклама
Перспективный план выпуска серверных процессоров AMD отмечает Milan как уже выпущенный продукт, статус будущего поколения сохраняет только Genoa с архитектурой Zen 4.
реклама
Середина квартала уже пройдена, поэтому AMD и Intel должны в оставшееся до его конца время вывести на рынок свои новые серверные процессоры. В случае с последней из компаний это будут долгожданные 10-нм процессоры Ice Lake-SP, анонс которых неоднократно переносился. Ожидается, что по количеству ядер они будут отставать от конкурирующих решений AMD, а в данном сегменте рынка это важно.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила