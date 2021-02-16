Новый глава Intel полон решимости вернуть компании статус технологического лидера
Понедельник ознаменовал новую веху в развитии компании Intel, поскольку в этот день официально вступил в должность новый генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), ставший уже восьмым по счёту руководителем корпорации. Он обладает более чем сорокалетним опытом работы в отрасли, из них около тридцати лет он отдал работе в Intel.
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Поскольку прежняя верхняя ступень карьерной лестницы Гелсингера в Intel соответствовала должности технического директора, то и свою вступительную речь он посвятил преимущественно вопросам технологического развития корпорации. По его словам, лидерство в технологической сфере лежит в основе ДНК компании Intel, и свою миссию он видит в возвращении ей этого статуса.
Как гласит биографическая справка, Гелсингер начал карьеру в компании Intel в 1979 году в статусе специалиста по контролю качества в возрасте восемнадцати лет. Продолжая совмещать обучение с работой, он четырьмя годами позже получил степень бакалавра Университета Санта-Клары в области электротехники. В 1985 году Intel выводит на рынок процессоры серии 386, Гелсингер принял активное участие в их разработке. Одновременно он получает степень магистра Стэнфордского университета в области электротехники и компьютерных наук. К 1992 году Патрик вырос до вице-президента группы продуктов Intel, четырьмя годами позже он возглавил подразделение, отвечающее за настольные решения. В 2001 году он назначен первым в истории Intel техническим директором, в 2005 году удостоен звания старшего вице-президента корпорации. С 2009 по 2021 годы он работал в компаниях EMC и VMWare.
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