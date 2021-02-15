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AMD приступила к разработке архитектуры RDNA 3, но не решается назвать связанный с ней техпроцесс

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В части описания планов в графической сфере новые редакции презентаций для инвесторов на сайте AMD особым изменениям не подверглись, но составители одного из этих документов учли высказывание генерального директора Лизы Су (Lisa Su) на недавней отчётной конференции. Компания подтвердила, что специалисты уже приступили к разработке графической архитектуры RDNA 3. Теперь у этого заявления есть и визуальное подтверждение в виде слайда презентации.

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Источник изображения: AMD

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Техпроцесс, по которому будут выпускаться графические процессоры поколения RDNA 3, до сих пор не конкретизируется. Это же характерно и для носителей архитектуры CDNA 2. Для процессоров с архитектурой Zen 4 подобной секретности не предусмотрено, ибо компания не скрывает, что они будут выпускаться по 5-нм технологии. Попадут ли графические чипы AMD нового поколения в одну «технологическую обойму», предугадать сложно, но вряд ли компания в данном случае откажется от услуг TSMC.

Последняя, напомним, будет способна производить чипы и по 6-нм технологии, поэтому данный вариант для носителей архитектуры RDNA 3 тоже отметать не следует. Эта ступень литографии предложит дополнительный слой для обработки сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV) по сравнению с 7-нм технологией, а также сопутствующие улучшения характеристик.

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