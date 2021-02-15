К концу десятилетия электромобили сравняются по цене с классическими авто в большинстве стран мира
Со страниц издания Business Korea звучат очередные прогнозы аналитиков BloombergNEF, которые сообщают о способности электромобилей поравняться в цене с машинами на базе двигателей внутреннего сгорания уже в следующем году. Как всегда, это утверждение справедливо со значительными оговорками.
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Во-первых, подобное «ценовое равенство» будет быстрее всего достигнуто в классе крупных машин. В США и Австралии популярны кроссоверы и пикапы, они достигнут паритета с электрическими аналогами в следующем году, а вот среднеразмерные электромобили подобной демократизации цен дождутся не ранее 2024 года. В Европе популярны компактные автомобили, там они начнут испытывать ценовую конкуренцию со стороны электромобилей лишь к 2027 году, в Китае этот процесс проявит себя к 2029 году. В Японии обилие недорогих малолитражек не позволит электромобилям добиться паритета в цене вплоть до 2030 года.
Авторы прогноза ожидают, что к концу десятилетия удельная стоимость хранения одного киловатт-часа электроэнергии в тяговых аккумуляторах уменьшится в два раза, и это значительно повысит популярность электромобилей. Если верить экспертам, к концу текущего десятилетия на большинстве географических рынков можно будет найти электромобиль, равный по стоимости автомобилю с ДВС сопоставимой практичности.
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