Приятельские отношения нынешнего главы Volkswagen Герберта Дисса (Herbert Diess) с генеральным директором Tesla Илоном Маском (Elon Musk) не раз давали информационный повод для обсуждения соперничества компаний в сфере разработки систем автономного управления транспортными средствами и производства электромобилей, но в контексте слухов про соответствующие амбиции Apple выразить свою точку зрения глава Volkswagen взялся в интервью немецким СМИ, на которые ссылается Reuters.

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Источник изображения: Reuters

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Герберт Дисс признался, что автомобильная отрасль не является таким сектором, где можно занять достойную рыночную позицию «с одного удара». По его словам, даже если Apple решится выйти на автомобильный рынок, «за одну ночь» успеха её добиться не удастся. Соответственно, за действиями потенциального конкурента Volkswagen будет пристально наблюдать и укреплять собственные позиции. Пока серьёзных поводов для опасения Apple немецкому производителю не даёт.