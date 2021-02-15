С этого понедельника вступает в должность новый генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), а ценители талантов его предшественника провели в минувшие выходные специальную акцию, устроив виртуальный велопробег в приложении Peloton. Его участниками стали сотрудники Intel и просто сопереживающие этому моменту пользователи приложения.

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Источник изображения: Twitter, Raechel Frick

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Своими действиями они хотели выразить признательность Роберту Суону (Robert Swan) за проделанную на посту генерального директора Intel работу. Участники мероприятия выразили надежду, что Суону ещё суждено будет возглавить одну из компаний, пожелав ему удачи в новых начинаниях.