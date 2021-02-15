Nissan не намерен сотрудничать с Apple в роли контрактного производителя электромобилей
Марка Nissan является производителем одного из самых массовых в глобальном масштабе электромобилей Leaf, но аналогичными успехами на поприще автоматизации процесса управления пока похвастать не может. После развала версии о сотрудничестве Apple с корейским концерном Hyundai Motor отраслевые источники переключились на обсуждение кооперации компании из Купертино с Nissan Motor. Утверждалось, что контракт Apple помог бы Nissan поправить тяжёлое финансовое положение, а заодно загрузить освобождающиеся в результате реструктуризации бизнеса производственные мощности. Главным же доводом в пользу сотрудничества компаний являлась возможность Nissan получить доступ к технологиям автопилота Apple.
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Агентству Reuters пришлось опровергать факт ведения переговоров между Nissan и Apple уже после того, как акции автопроизводителя подросли в цене на несколько процентов из-за соответствующих слухов.
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Издание The Financial Times, которое появлению этих слухов как раз активно способствовало, со ссылкой на представителей Nissan пояснило, что в интересы японской компании не входит адаптация под потребности партнёров. Сотрудничество допустимо лишь в том случае, если от него выиграет имидж самого Nissan как производителя и продавца одноимённых автомобилей. Другими словами, выступать в роли контрактного производителя компания не собирается, хотя в целом открыта для сотрудничества.
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