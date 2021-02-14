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Тягач Tesla Semi получит батарею в пять раз большей ёмкости по сравнению с легковыми электромобилями

И на разгон до 96 км/ч он будет тратить около 20 секунд, но с 36 тоннами груза.
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На недавней квартальной отчётной конференции глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) уже заявлял, что магистральный тягач Semi потребует в пять раз более ёмкой тяговой батареи, а потому к массовому производству грузовиков компания сможет приступить только при отсутствии дефицита аккумуляторных ячеек. Именно ограниченность производственных мощностей по выпуску батарей вынуждает Tesla задержать момент выхода на рынок магистральных тягачей. Как только на конвейер встанут аккумуляторные ячейки типоразмера 4680, задачу подготовки к выпуску Tesla Semi решить будет проще.

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Как отмечает Electrek, в недавнем интервью Илон Маск сообщил, что Tesla Semi действительно получит тяговую батарею совокупной ёмкостью 500 кВт·ч. Это примерно в пять раз больше, чем на легковых Tesla Model S и Model X.

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Источник изображения: Tesla

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Базовая версия Tesla Semi предложит запас хода в районе 480 км. Скорее всего, именно она будет оснащаться батарей ёмкостью 500 кВт·ч. Старшая модификация тягача сможет на одном заряде покрывать расстояние до 800 км. Разумеется, в подобной новости на нашем сайте нельзя обойтись без упоминания о разгоне. На преодоление рубежа в 96 км/ч вместе с 36 тоннами груза тягач Tesla Semi будет тратить около 20 секунд, что весьма впечатляет для транспортных средств данного класса. Показатели запаса хода тоже рассчитаны для варианта с полной загрузкой. Производство Tesla Semi при благоприятном стечении обстоятельств начнётся в конце этого года, но о массовых поставках можно будет говорить не ранее следующего.

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Тягач Tesla Semi получит батарею в пять раз большей ёмкости по сравнению с легковыми электромобилями
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