Процессоры Intel сохранятся в новом поколении Apple Mac Pro
До конца 2022 года компания Apple взяла на себя обязательство отказаться от использования процессоров Intel в большинстве персональных компьютеров, предлагаемых клиентам. Сайт MacRumors со ссылкой на информацию Bloomberg сообщает, что семейство Mac Pro обречено на долговременное использование процессоров Intel.
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Устанавливаемые сейчас в компьютеры Apple процессоры M1 имеют мобильные корни, поэтому масштабировать их быстродействие достаточно высокими темпами компания не сможет. Новое поколение компьютеров Mac выйдет во втором полугодии, но Mac Pro получит собственные процессоры Apple только в минимальной конфигурации с корпусом уменьшенных размеров. Самые производительные системы этого семейства по-прежнему будут использовать процессоры Intel. Это вполне закономерно, поскольку в Mac Pro могут использоваться процессоры семейства Xeon W.
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