До конца 2022 года компания Apple взяла на себя обязательство отказаться от использования процессоров Intel в большинстве персональных компьютеров, предлагаемых клиентам. Сайт MacRumors со ссылкой на информацию Bloomberg сообщает, что семейство Mac Pro обречено на долговременное использование процессоров Intel.

реклама

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: MacRumors

реклама

Устанавливаемые сейчас в компьютеры Apple процессоры M1 имеют мобильные корни, поэтому масштабировать их быстродействие достаточно высокими темпами компания не сможет. Новое поколение компьютеров Mac выйдет во втором полугодии, но Mac Pro получит собственные процессоры Apple только в минимальной конфигурации с корпусом уменьшенных размеров. Самые производительные системы этого семейства по-прежнему будут использовать процессоры Intel. Это вполне закономерно, поскольку в Mac Pro могут использоваться процессоры семейства Xeon W.