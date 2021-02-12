Марка PowerColor на этой неделе попыталась заинтриговать потребителей шестисекундным роликом, который демонстрировал элементы экстерьера видеокарты, оснащённой водоблоком EK Water Blocks. «Никакого шума, максимум производительности», — гласила лаконичная аннотация. Сопутствующие теги выдавали намерения PowerColor представить в скором времени некую производительную видеокарту с архитектурой RDNA2, оснащённую водоблоком EK.

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Источник изображения: Twitter, PowerColor

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Как можно предположить, речь идёт о флагманском варианте Radeon RX 6900 XT, поскольку заявление о «максимальной производительности» плохо вяжется с иными моделями семейства. В условиях дефицита графических процессоров сложно рассчитывать как на скорое появление новинки в продаже, так и на гуманный ценник.