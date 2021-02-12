ASML не видит причин для снижения спроса на полупроводниковые компоненты
Исполнительный вице-президент голландского холдинга ASML Рон Кол (Ron Kool) в интервью Reuters выразил мнение, что с наступлением второго полугодия заметного сокращения спроса на полупроводниковые компоненты не произойдёт, поскольку рынок просто зафиксируется на достигнутых позициях. Напомним, ASML поставляет литографическое оборудование всем производителям микросхем и процессоров, поэтому о тенденциях отрасли имеет возможность судить достаточно объективно.
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В конце марта прошлого года у представителей ASML возникло ощущение, что 2020 год будет провальным для отрасли, но уже через пару месяцев от таких опасений не осталось и следа. Фактически, холдинг мог бы выпускать больше продукции, если бы не возникшие сложности со снабжением. Спрос вырос не только на передовые литографические системы, отрасль нуждается и в оборудовании для выпуска чипов по более зрелым технологиям, по словам представителя компании.
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