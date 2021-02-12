В этом году у американского разработчика мобильных процессоров Qualcomm должен смениться генеральный директор. Будущий глава корпорации Криштиано Амон (Cristiano Amon), как отмечает Bloomberg, в ходе мероприятия Goldman Sachs поделился своими взглядами на развитие отрасли в целом и бизнеса компании в частности.

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Источник изображения: Intel

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Во-первых, он выразил уверенность, что американские санкции против Huawei Technologies могут косвенным образом смягчить проблему дефицита полупроводниковых компонентов. На мощностях TSMC высвободятся квоты под производство компонентов других марок, хотя такой переход и займёт какое-то время. С другой стороны, самой Qualcomm санкции против Huawei позволят больше заработать, поскольку китайские конкуренты в сегменте смартфонов стали заказывать больше чипов американского разработчика. В некоторых сегментах рынка, по мнению Амона, проблема дефицита чипов пойдёт на спад во втором полугодии.

Если взаимоотношения США и Китай и улучшатся при новом президенте, то улучшение ситуации в сфере полупроводниковых компонентов займёт много времени, как считает будущий глава Qualcomm. Решение TSMC и Samsung наладить производство современных компонентов в США приветствуется корпорацией Qualcomm. Её будущий руководитель признаётся, что если бы Intel решила выпускать чипы Qualcomm на своих предприятиях в США, то разработчик это всячески бы приветствовал.