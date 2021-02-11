Американский автогигант General Motors заявил, что из-за нехватки полупроводниковых компонентов в этом году понесёт потери в размере от полутора до двух миллиардов долларов США. Компания уже была вынуждена сократить объёмы выпуска автомобилей на нескольких своих предприятиях, отдавая приоритет производству тех моделей, которые приносят максимальную прибыль.

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Источник изображения: General Motors

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В отличие от многих конкурентов, как за пределами Японии, так и внутри страны, корпорация Toyota Motor опубликовала достаточно радужный прогноз по величине годовой выручке и количеству запланированных к выпуску автомобилей. Компания пока не видит негативного влияния дефицита компонентов на объёмы выпуска продукции, поскольку хранит на складах запасы с расчётом на один или четыре месяца, в зависимости от востребованности конкретной позиции. Столь чёткая работа системы снабжения, по словам представителей Toyota, даётся с большим трудом – специалисты порой вынуждены выходить на связь с поставщиками по десять раз за день. Проблема дефицита чипов, по мнению представителей Toyota, будет решена к началу лета этого года.