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Лиза Су поздравила подписчиков с Новым годом по лунному календарю

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Гнетущее для кого-то многодневное молчание DigiTimes-кормильца объясняется простым обстоятельством – на Тайване началось празднование Нового года по лунному календарю, который формально наступит завтра. К этому событию генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) на своей странице в Twitter приурочила поздравление, адресованное широкому кругу подписчиков.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

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В новом году она пообещала всем крепкого здоровья, счастья и процветания. Наступающий год по лунному календарю должен пройти под символом белого металлического быка. Комментаторы на страницах Twitter поспешили отметить, что лучшим новогодним подарком со стороны AMD стало бы улучшение ситуации с доступностью видеокарт. Многие выразили ответные пожелания, в том числе и на китайском языке.

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