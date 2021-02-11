Лиза Су поздравила подписчиков с Новым годом по лунному календарю
Гнетущее для кого-то многодневное молчание DigiTimes-кормильца объясняется простым обстоятельством – на Тайване началось празднование Нового года по лунному календарю, который формально наступит завтра. К этому событию генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) на своей странице в Twitter приурочила поздравление, адресованное широкому кругу подписчиков.
реклама
реклама
В новом году она пообещала всем крепкого здоровья, счастья и процветания. Наступающий год по лунному календарю должен пройти под символом белого металлического быка. Комментаторы на страницах Twitter поспешили отметить, что лучшим новогодним подарком со стороны AMD стало бы улучшение ситуации с доступностью видеокарт. Многие выразили ответные пожелания, в том числе и на китайском языке.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила