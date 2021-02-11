AMD FX-9590 удостоился второго места в модельном зачёте на частоте 8344 МГц
Процессоры AMD FX семейства Vishera, как известно, без особых усилий позволяют поднять частоту до значений свыше 8 ГГц, если использовать для их охлаждения жидкий азот или жидкий гелий. Известный чешский энтузиаст Buildzoid к теме разгона этих процессоров неожиданно обратился на этой неделе, занявшись повышением частоты серийного экземпляра FX-95950 с использованием жидкого азота.
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Даже в густонаселённой модельной статистике автор эксперимента смог занять второе место, разогнав процессор до 8344 МГц с сохранением активности четырёх ядер и четырёх потоков. В глобальном рейтинге этот результат соответствует только девятнадцатой позиции, что тоже неплохо для выборки из 15 428 записей.
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