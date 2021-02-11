Технология AMD StoreMI теперь доступна и для процессоров Ryzen Threadripper PRO
Компания AMD со страниц Twitter заявила, что фирменная технология StoreMI отныне доступна для систем на базе чипсета AMD WRX80, который используется в сочетании с процессорами семейства Ryzen Threadripper PRO. Напомним, что данные процессоры должны в ближайшее время поступить в розничную продажу, хотя ранее уже были доступны в составе готовых рабочих станций.
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Технология StoreMI, как напоминает AMD, позволяет использовать логические разделы твердотельных накопителей в качестве своего рода кеш-памяти, ускоряющей доступ к наиболее часто используемым данным. «Гражданским» моделям AMD Ryzen она уже давно доступна, теперь несправедливость устранена и в отношении тех, кто использует платформу AMD преимущественно для работы.
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