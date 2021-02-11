Индустрия экстремального разгона не стоит на месте, внимание оверклокеров привлекают новые тестовые приложения, греческий энтузиаст OGS не остался в стороне от тенденции, обновив рекорд 3DMark Port Royal среди одиночных видеокарт, который теперь соответствует 18 672 баллам.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Видеокарту GeForce RTX 3090 марки GALAX серии HoF он разогнал до 2895/22096 МГц при помощи жидкого азота, компанию ей составил работающий на частоте 5.3 ГГц центральный процессор Intel Core i9-10900K. По словам автора эксперимента, только на этот подход он потратил более одного литра жидкого азота, а вся сессия потребовала не менее тридцати литров.