GeForce RTX 3090 на частотах 2895/22096 МГц обновила рекорд 3DMark Port Royal
Индустрия экстремального разгона не стоит на месте, внимание оверклокеров привлекают новые тестовые приложения, греческий энтузиаст OGS не остался в стороне от тенденции, обновив рекорд 3DMark Port Royal среди одиночных видеокарт, который теперь соответствует 18 672 баллам.
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Видеокарту GeForce RTX 3090 марки GALAX серии HoF он разогнал до 2895/22096 МГц при помощи жидкого азота, компанию ей составил работающий на частоте 5.3 ГГц центральный процессор Intel Core i9-10900K. По словам автора эксперимента, только на этот подход он потратил более одного литра жидкого азота, а вся сессия потребовала не менее тридцати литров.
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