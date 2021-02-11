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Смена главы Intel успокоила инвестора, призывавшего компанию отречься от собственного производства

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В следующий понедельник вступит в права новый генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), который уже начал усиливать команду разработчиков ветеранами отрасли, но при этом заявил, что для компании важно оставаться вертикально интегрированным разработчиком процессоров, который располагает собственными производственными мощностями.

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Данное назначение, по словам ресурса Barron’s, несколько охладило пыл Даниэля Лёэба (Daniel Loeb), который некоторое время назад заявил о наличии у него пакета акций Intel и призвал руководство к решительным переменам. Активист предлагал компании избавиться от непрофильных активов и перейти на использование услуг контрактных производителей полупроводниковой продукции. Миллиардер также призывал Intel остановить утечку ценных инженерных кадров из штата компании.

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Источник изображения: Bloomberg

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Как отмечает активист в новой аналитической записке для инвесторов, он горячо приветствует назначение Патрика Гелсингера новым генеральным директором Intel, поскольку считает, что не только сам является талантливым инженером, но и умеет руководить другими инженерами. Оба этих фактора должны стать решающими при «реабилитации» Intel, как отметил Лёэб.

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