Смена главы Intel успокоила инвестора, призывавшего компанию отречься от собственного производства
В следующий понедельник вступит в права новый генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), который уже начал усиливать команду разработчиков ветеранами отрасли, но при этом заявил, что для компании важно оставаться вертикально интегрированным разработчиком процессоров, который располагает собственными производственными мощностями.
реклама
Данное назначение, по словам ресурса Barron’s, несколько охладило пыл Даниэля Лёэба (Daniel Loeb), который некоторое время назад заявил о наличии у него пакета акций Intel и призвал руководство к решительным переменам. Активист предлагал компании избавиться от непрофильных активов и перейти на использование услуг контрактных производителей полупроводниковой продукции. Миллиардер также призывал Intel остановить утечку ценных инженерных кадров из штата компании.
реклама
Как отмечает активист в новой аналитической записке для инвесторов, он горячо приветствует назначение Патрика Гелсингера новым генеральным директором Intel, поскольку считает, что не только сам является талантливым инженером, но и умеет руководить другими инженерами. Оба этих фактора должны стать решающими при «реабилитации» Intel, как отметил Лёэб.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила