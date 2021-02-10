К сожалению, преступность шагает в ногу с техническим прогрессом, поэтому вслед за появлением криптовалютных сбережений у граждан к ним потянули свои руки «цифровые карманники». Как отмечает Reuters, в среду Европол объявил об аресте десяти лиц, подозреваемых в хакерской активности, направленной на хищение криптовалюты у нескольких тысяч жертв, среди которых нашлись известные блогеры, спортсмены, музыканты и члены их семей.

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Источник изображения: Reuters

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Общий ущерб достиг $100 млн, как отмечает источник. Противоправные действия, по данным следствия, совершались на протяжении 2020 года, в поисках преступников были задействованы силы правопорядка Великобритании, США, Бельгии, Мальты и Канады. Доступ к криптовалютным активам жертв злоумышленники получали через взлом их смартфонов, как отмечают следственные органы.