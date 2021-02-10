Реализация продукции в корпоративном сегменте приносит Cisco половину всей выручки, поэтому компания серьёзно зависит от положения дел на рынке офисного и серверного оборудования. В минувшем квартале выручка в корпоративном сегменте сократилась в годовом сравнении на 9%, а выручка компании в целом падает уже пятый квартал подряд.

реклама

Руководство выразило сомнение в том, что острая фаза пандемии уже миновала. Более того, как отмечает CNBC, получившие возможность оставаться дома до 30 июня сотрудники Cisco в действительности выражают недовольство обязательностью сохранения удалённого режима работы. То есть, они не против периодически работать из дома, но не желают, чтобы это им навязывалось.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: Getty Images

реклама

По мнению руководства Cisco, гибридная форма работы должна сохраниться в будущем, когда сотрудники три дня в неделю смогут проводить в офисе, а два оставаться дома, либо наоборот. В настоящее время, по его словам, людей больше пугает неопределённость по поводу сроков пандемии и её экономического влияния на бизнес компании. Некоторые из участников рынка объявили, что их сотрудники могут работать удалённо на постоянной основе – так поступили, например, Twitter и Dropbox.