Cisco утверждает, что работники устали от навязываемой «удалёнки»
Реализация продукции в корпоративном сегменте приносит Cisco половину всей выручки, поэтому компания серьёзно зависит от положения дел на рынке офисного и серверного оборудования. В минувшем квартале выручка в корпоративном сегменте сократилась в годовом сравнении на 9%, а выручка компании в целом падает уже пятый квартал подряд.
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Руководство выразило сомнение в том, что острая фаза пандемии уже миновала. Более того, как отмечает CNBC, получившие возможность оставаться дома до 30 июня сотрудники Cisco в действительности выражают недовольство обязательностью сохранения удалённого режима работы. То есть, они не против периодически работать из дома, но не желают, чтобы это им навязывалось.
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По мнению руководства Cisco, гибридная форма работы должна сохраниться в будущем, когда сотрудники три дня в неделю смогут проводить в офисе, а два оставаться дома, либо наоборот. В настоящее время, по его словам, людей больше пугает неопределённость по поводу сроков пандемии и её экономического влияния на бизнес компании. Некоторые из участников рынка объявили, что их сотрудники могут работать удалённо на постоянной основе – так поступили, например, Twitter и Dropbox.
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