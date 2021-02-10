Судя по свежей статистике транспортного ведомства Калифорнии, прототипы «робомобилей» Apple за прошлый год улучшили показатели надёжности, вынуждая испытателей вмешиваться в процесс управления один раз за 232 км пробега по дорогам общего пользования. Успехи конкурентов в этом отношении гораздо лучше – Waymo, например, допускала одно вмешательство на 48 000 км пробега, показатели Cruise лишь немногим хуже. Всё это говорит о том, что собственную технологию автоматического управления транспортными средствами Apple доведёт до безопасной кондиции ещё не скоро.

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Издание The Wall Street Journal сообщает о новой кандидатуре на звание главного партнёра Apple на автомобильном направлении после самоустранения от переговоров Hyundai и Kia. На квартальной отчётной конференции глава Nissan Motor не дал прямого ответа на вопрос о возможном сотрудничестве с Apple, но выразил готовность к участию в новых инициативах и взаимодействию с более опытными в определённых сферах компаниями.

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Источник изображения: Bloomberg

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Отраслевые аналитики считают, что именно Nissan из-за необходимости провести серьёзные преобразования бизнеса после ухода бывшего главы Карлоса Гона (Carlos Ghosn) может пойти на сотрудничество с Apple, поскольку прочие японские производители в сфере разработок автопилота более самодостаточны. Nissan при прежнем руководителе активно расширял производственные мощности, которые при нынешнем состоянии авторынка не востребованы в полной мере, а потому могут быть отданы под выполнение заказов для Apple.