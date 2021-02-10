Почти треть капитальных затрат TSMC в этом году придётся на заимствованные деньги
На квартальной отчётной конференции представители TSMC уже сообщали, что в текущем году на расширение производственных мощностей и их модернизацию в комбинации с исследовательскими работами компания в этом году намеревается потратить до $28 млрд, что является рекордом за всю историю её существования. Агентство Reuters сообщает со ссылкой на решение совета директоров TSMC, что во втором квартале на соответствующие нужды будет потрачено до $11,79 млрд.
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Одновременно был утверждён план по привлечению средств под эти задачи на долговом рынке. На Тайване в обращение будут выпущены облигации TSMC на общую сумму $4,29 млрд, на внешнем рынке сумма заимствований в долларах США достигнет $4,5 млрд. По сути, компания займёт около $9 млрд, чтобы финансировать модернизацию производства и его расширение в этом году. Ранее отмечалось, что до $15 млрд из всего годового бюджета TSMC могут быть направлены именно на освоение 3-нм технологии.
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