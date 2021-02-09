Созданием компактных летательных аппаратов, способных на электротяге перевозить нескольких человек или сопоставимые по массе грузы, сейчас занимаются многие компании – от лидеров авиастроительной отрасли и агрегаторов услуг такси до разного рода стартапов. Автопроизводители тоже стараются не оставаться в стороне, понимая, что переполнив дороги, человек рано или поздно устремится в воздушное пространство.

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Hyundai Motor намеревается стать весомым игроком на рынке летательных аппаратов для пассажирских перевозок на небольшие расстояния уже в этом десятилетии. Корпорация Toyota собиралась зажигать олимпийской огонь на не состоявшихся играх в Токио ещё в прошлом году при помощи летательного аппарата собственной разработки. Как отмечает Reuters, немецкий автогигант Volkswagen тоже считает направление летательных аппаратов очень перспективным, особенно применительно к рынку Китая.

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Источник изображения: The Verge

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Volkswagen ищет партнёров для реализации соответствующих инициатив на территории Китая, поскольку считает этот рынок одним из самых перспективных. Во всяком случае, КНР уже давно стала главным потребителем автомобилей, а Volkswagen то и дело соперничает с Toyota за звание крупнейшего автопроизводителя. Немецкий концерн планирует создать летательный аппарат, который по лицензии смогут выпускать китайские компании для эксплуатации на местном рынке транспортных услуг. Компания Intel, кстати, поддерживает разработчика летательных аппаратов Volocopter, поэтому интерес к этому рынку демонстрируют даже производители процессоров.