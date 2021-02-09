Настойчивость, с которой сетевые источники продвигают слухи о переговорах Apple с корейскими автопроизводителями по поводу возможности совместной разработки автоматически управляемых электромобилей, удивляет. Издание Business Korea утверждает, что стороны могли приостановить переговоры лишь на время, либо просто скорректировать направление сотрудничества.

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Источник изображения: Business Korea

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В совместном заявлении Hyundai и Kia говорилось, что они никогда не вели переговоров с Apple о создании автоматически управляемых автомобилей. По мнению корейских источников, такая формулировка оставляет возможность для сотрудничества в создании электромобилей как таковых, без совместного использования ноу-хау Apple для автоматизации процесса управления.

В январе возникли слухи о привлечении Hyundai к созданию автоматических электромобилей Apple. Ожидалось, что их выпуском к концу пятилетки займётся американское предприятие Kia в штате Джорджия. На этой неделе компаниям пришлось отрицать свою причастность к подобным переговорам, уже второй раз с начала года. Акции корейских автопроизводителей на фоне таких новостей упали на величину от восьми до пятнадцати процентов.