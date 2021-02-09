Hyundai и Kia всё ещё могут возобновить переговоры с Apple
Настойчивость, с которой сетевые источники продвигают слухи о переговорах Apple с корейскими автопроизводителями по поводу возможности совместной разработки автоматически управляемых электромобилей, удивляет. Издание Business Korea утверждает, что стороны могли приостановить переговоры лишь на время, либо просто скорректировать направление сотрудничества.
реклама
реклама
В совместном заявлении Hyundai и Kia говорилось, что они никогда не вели переговоров с Apple о создании автоматически управляемых автомобилей. По мнению корейских источников, такая формулировка оставляет возможность для сотрудничества в создании электромобилей как таковых, без совместного использования ноу-хау Apple для автоматизации процесса управления.
В январе возникли слухи о привлечении Hyundai к созданию автоматических электромобилей Apple. Ожидалось, что их выпуском к концу пятилетки займётся американское предприятие Kia в штате Джорджия. На этой неделе компаниям пришлось отрицать свою причастность к подобным переговорам, уже второй раз с начала года. Акции корейских автопроизводителей на фоне таких новостей упали на величину от восьми до пятнадцати процентов.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила