Весьма символично, что видеокарта GALAX GeForce RTX 3090 серии Hall of Fame уже отличилась в серии мировых рекордов, но при этом использовала резервуар с жидким азотом для охлаждения графического процессора, а штатная система охлаждения со встроенным 4,3-дюймовым дисплеем в её немодифицированном виде предназначалась для ценителей особого рода эстетики. Один из австралийских магазинов уже начал принимать заявки на поставку всех трёх модификаций GALAX GeForce RTX 3090 серии Hall of Fame.

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Источник изображения: mWave

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Старшая версия Limited Edition оценивается в $3477 по текущему курсу в долларах США (на сайте приводятся цены в австралийских долларах).

Источник изображения: mWave

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Нынешние цены на видеокарты весьма далеки от рекомендованных, но даже в системе координат производителя данное изделие GALAX должно стать самым дорогим в линейке. Жаль, что штатную систему охлаждения при попытке обновить рекорды экстремального разгона можно использовать не всегда.