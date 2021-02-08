Германн Хаузер (Hermann Hauser), один из основателей разработчика процессорных архитектур ARM, в своём интервью изданию CNBC перечислил не самые очевидные причины возникшего в полупроводниковой отрасли острого дефицита автокомпонентов. Перепады спроса в самой автомобильной отрасли и стремление контрактных производителей сконцентрироваться на других направлениях – это лишь полбеды.

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Источник изображения: Bloomberg

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Как поясняет Хаузер, низкая маржинальность компонентов для автомобильной отрасли стала одной из тех причин, по которым производители отвернулись от нужд участников авторынка в условиях дефицита мощностей. Другими словами, чипы для автомобилей их непосредственным производителям приносят скромную прибыль, не позволяя формировать существенной добавленной стоимости. В этом смысле куда выгоднее производить компоненты для серверного сегмента или смартфонов, что контрактные производители в итоге и сделали, оставив автопроизводителей ни с чем.

Вторая проблема отрасли, по мнению основателя ARM – высокая степень концентрации производственных мощностей в одних руках. Если говорить о передовых техпроцессах, то в случае с нормами 5 нм массовый выпуск компонентов налажен только компаниями TSMC и Samsung. Хотя для производства автокомпонентов достаточно зрелых техпроцессов, высокая зависимость разработчиков от нескольких влиятельных подрядчиков не позволяет рассчитывать на здоровую конкуренцию, и кризис автомобильной отрасли порождён и этим обстоятельством.