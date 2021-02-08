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Основатель ARM назвал не самые очевидные причины дефицита автомобильных компонентов

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Германн Хаузер (Hermann Hauser), один из основателей разработчика процессорных архитектур ARM, в своём интервью изданию CNBC перечислил не самые очевидные причины возникшего в полупроводниковой отрасли острого дефицита автокомпонентов. Перепады спроса в самой автомобильной отрасли и стремление контрактных производителей сконцентрироваться на других направлениях – это лишь полбеды.

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Источник изображения: Bloomberg

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Как поясняет Хаузер, низкая маржинальность компонентов для автомобильной отрасли стала одной из тех причин, по которым производители отвернулись от нужд участников авторынка в условиях дефицита мощностей. Другими словами, чипы для автомобилей их непосредственным производителям приносят скромную прибыль, не позволяя формировать существенной добавленной стоимости. В этом смысле куда выгоднее производить компоненты для серверного сегмента или смартфонов, что контрактные производители в итоге и сделали, оставив автопроизводителей ни с чем.

Вторая проблема отрасли, по мнению основателя ARM – высокая степень концентрации производственных мощностей в одних руках. Если говорить о передовых техпроцессах, то в случае с нормами 5 нм массовый выпуск компонентов налажен только компаниями TSMC и Samsung. Хотя для производства автокомпонентов достаточно зрелых техпроцессов, высокая зависимость разработчиков от нескольких влиятельных подрядчиков не позволяет рассчитывать на здоровую конкуренцию, и кризис автомобильной отрасли порождён и этим обстоятельством.

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Теги

полупроводники arm дефицит автомобили
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warmuza
17:11
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Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов США и будет принимать оплату криптовалютой
x.7
17:10
Так ты внимательно читай объявление, за 5к это неисправная или с разного рода косяками и артефактами) Так что в реальность вернись и не понтуйся тем, о чем не имеешь ни малейшего представления)
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1injener
17:09
Все верно, но время перехода на POS точно не известно 😁
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bigis
17:09
С путиным только цены в рублях на все это выросли
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32Влад32
17:09
У вас каша в голове. СССР нет 30 лет. А по факту и того более. И когда уехал ваш знакомый программист?
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warmuza
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warmuza
17:07
Ну я скинул, когда первый раз 40 пробило, потом уже игрался курсом, подбирая на просадках. Конечно, есть те, кто решил держать до 100000, но в России таких, скорее всего, немного.
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xenomorph1024
17:07
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Виктор
17:07
Кто же эти "другие"?
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Альберт Хромов
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