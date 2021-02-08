Агентство Reuters напомнило, что на этой неделе о результатах фискального квартала должны отчитаться три ведущих японских автопроизводителя. В свете наличия дефицита полупроводниковых компонентов они наверняка ухудшат прогноз по выручке на текущий квартал, как считает первоисточник.

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Источник изображения: Reuters

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Аналитики Macquarie Capital утверждают, что дефицит компонентов в большей степени ударил по японским, американским и европейским автопроизводителям, которые зависят от поставок чипов NXP Semiconductors и Infineon. Южнокорейские производители сильнее зависят от локальных поставщиков и располагают более крупными запасами компонентов, поэтому на их деятельности дефицит полупроводниковых изделий пока особо не сказывается.

Эксперты расходятся в прогнозах о продолжительности дефицита автокомпонентов. Представители Macquarie Capital ожидают, что он продлится до середины 2021 года, а коллеги из IHS Markit призывают запасаться терпением до третьего квартала. Некоторые источники ожидают, что по итогам года автопроизводители потеряют до $61 млрд в виде упущенной выручки из-за дефицита компонентов.