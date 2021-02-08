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AMD представит процессоры Warhol в четвёртом квартале

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Попытки основателя канала RedGamingTech воздержаться от подачи информации через YouTube были обречены на провал, поскольку активно накапливаемая информация о планах AMD и NVIDIA требовала выхода, поэтому очередной ролик на указанном канале на протяжении двадцати минут готовил аудиторию к не совсем радужному будущему.

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Источник изображения: VideoCardz

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Впрочем, если говорить именно о сегменте центральных процессоров, то в отношении семейства AMD Warhol есть две новости. Плохая, возможно, заключается в том, что они появятся не ранее четвёртого квартала текущего года. Хорошей же новостью можно считать то, что они с высокой степенью вероятности окажутся совместимы с разъёмом Socket AM4. Архитектура вычислительных ядер останется прежней – Zen 3, максимальное количество ядер – тоже, шестнадцать штук. Прирост быстродействия по сравнению с Ryzen 5000 будет не очень большим, так что чудес ожидать от семейства Warhol не следует.

В отношении серверных процессоров Genoa с архитектурой Zen 4 сообщается, что они получат до 96 ядер. Удельный прирост быстродействия ограничится 20%, а поддержка DDR5 позволит устранить некоторые узкие места в производительности платформы, присущие предыдущим поколениям процессоров.

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Теги

amd amd zen 3 ddr5 amd zen 4 genoa warhol
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