Ещё в прошлом году Intel запатентовала чиплетную компоновку процессоров
Возможно, для кого-то появление фотографий процессоров Intel Sapphire Rapids, имеющих четыре плотно прилегающих друг к другу кристалла на одной подложке, и стало откровением, но следившие за эволюцией инженерной мысли компании источники утверждают, что один из патентов ещё осенью прошлого года описывал технологию создания процессоров с несколькими разнородными кристаллами на одной подложке.
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Кристаллы, объединяемые на одной подложке, могут иметь различное функциональное назначение – например, содержать графическую подсистему. Архитектура процессоров с подобной компоновкой может подразумевать наличие четырёх и более уровней кеш-памяти. Сетевой контроллер или специализированные сопроцессоры тоже могут располагаться по соседству с кристаллами, содержащими вычислительные ядра. Не всем патентным заявкам суждено найти своё воплощение в реальности, но данные идеи Intel наверняка реализует на практике.
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