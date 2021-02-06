До сих пор о кадровых перестановках, которые последовали за назначением Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) новым генеральным директором Intel, было принято говорить преимущественно в контексте приглашения в компанию двух ветеранов с опытом разработки процессоров и прочих изделий, которые уже имели опыт работы в компании. Как отмечает CRN, в руководстве Intel с приходом Гелсингера появятся и «новобранцы», которые до этого в компании никогда не работали.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: Twitter

реклама

По крайней мере, на пост технического директора «серверного» подразделения Data Platforms Group назначен Гуидо Аппенцеллер (Guido Appenzeller), который под руководством Гелсингера работал в VMware с 2014 по 2019 годы на посту технического директора подразделения облачных и сетевых решений. В своём профиле на страницах LinkedIn Аппенцеллер в контексте нового назначения написал, что его решение принять данное предложение было основано на убеждении в наличии перед Intel большего количества возможностей, чем трудностей. Тем более, что пример личного начальника воодушевил его дополнительно.