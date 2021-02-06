Новый генеральный директор Intel привёл за собой специалиста из VMware
До сих пор о кадровых перестановках, которые последовали за назначением Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) новым генеральным директором Intel, было принято говорить преимущественно в контексте приглашения в компанию двух ветеранов с опытом разработки процессоров и прочих изделий, которые уже имели опыт работы в компании. Как отмечает CRN, в руководстве Intel с приходом Гелсингера появятся и «новобранцы», которые до этого в компании никогда не работали.
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По крайней мере, на пост технического директора «серверного» подразделения Data Platforms Group назначен Гуидо Аппенцеллер (Guido Appenzeller), который под руководством Гелсингера работал в VMware с 2014 по 2019 годы на посту технического директора подразделения облачных и сетевых решений. В своём профиле на страницах LinkedIn Аппенцеллер в контексте нового назначения написал, что его решение принять данное предложение было основано на убеждении в наличии перед Intel большего количества возможностей, чем трудностей. Тем более, что пример личного начальника воодушевил его дополнительно.
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