Попытки найти виноватых в дефиците полупроводниковых компонентов и материалов для их производства на страницах ресурса Bloomberg в очередной раз будут обречены на провал, поскольку в прошлом году на ситуацию в полупроводниковой отрасли одновременно влияли многие факторы.

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Источник изображения: Википедия

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В частности, пандемия с её перепадами спроса стала только одной из причин возникновения дефицита компонентов. Американские санкции сперва заставили Huawei судорожно скупать к сентябрю все доступные компоненты, которые могут пригодиться компании для производства собственной продукции, а потом «делить шкуру медведя» бросились конкуренты этой компании, аналогичным образом подогревая спрос на компоненты для смартфонов и ноутбуков.

Автопроизводители начали жаловаться на дефицит полупроводниковых изделий только к концу года, но сейчас многие из них вынуждены резко сокращать объёмы производства машин или даже останавливать конвейеры. Опрошенные Bloomberg участники рынка ожидают, что дефицит компонентов перебросится и на авиастроительную отрасль, поскольку авиакомпании ради снижения эксплуатационных расходов вынуждены будут обновлять парк самолётов, а после спада пандемии спрос на авиаперевозки многократно возрастёт. Эксперты считают, что о нормализации ситуации с поставками полупроводниковых компонентов можно будет говорить не ранее второго полугодия.