Для южнокорейской компании Samsung Electronics развитие бизнеса по контрактному производству полупроводниковых изделий является ключевым вопросом, поскольку азиатский гигант пытается снизить степень своей зависимости от производства микросхем памяти, которое не отличается стабильностью и предсказуемостью финансовых потоков. Как отмечает Reuters со ссылкой на проектную документацию, Samsung намеревается построить в штате Техас предприятие площадью около 650 тыс. кв.м, которое даст рабочие места около 1800 местных жителей, а свою работу начнёт в третьем квартале 2023 года.

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Источник изображения: Maeil Business News Korea

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Какой техпроцесс будет использоваться на этом предприятии на первом этапе его функционирования, не уточняется, но ранее в данном контексте упоминалась 3-нм технология. У Samsung в окрестностях города Остина уже есть предприятие, но оно выпускает продукцию по зрелому 14-нм техпроцессу, а американские клиенты нуждаются в более прогрессивной литографии, поэтому для удовлетворения их потребностей будет построено новое предприятие. Некоторые слухи даже приписывают Samsung готовность выпускать на нём для Intel графические процессоры разработки последней из компаний.

Конкурирующая TSMC к 2024 году собирается построить в Аризоне предприятие по выпуску 5-нм продукции, вложив в это не менее $12 млрд. Проект Samsung обходит инициативу TSMC как по бюджету, так и по срокам реализации. Корейского производителя пытаются привлечь власти Аризоны и штата Нью-Йорк, но в Техасе у компании уже есть в собственности подходящий участок земли рядом с функционирующим предприятием. Местные власти готовы предоставить Samsung более $800 млн в виде налоговых преференций сроком на двадцать лет. В случае принятия проекта фундамент для нового предприятия будет заложен в Техасе уже в следующем квартале.