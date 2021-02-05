Из-за американских санкций SMIC будет вынуждена сбавить темпы освоения новых техпроцессов
Редкие откровения руководства китайской компании SMIC, которая является лидером национальной полупроводниковой отрасли, можно встретить на страницах сайта Nikkei Asian Review. Из тех $4,3 млрд, что SMIC рассчитывает потратить в текущем году, основная часть капитальных расходов будет направлена на расширение уже имеющихся производств со зрелой технологией, а не на освоение новых техпроцессов.
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В прошлом году SMIC потратила на аналогичные нужды $5,7 млрд, поэтому можно говорить о сокращении капитальных затрат. Осваивать прогрессивную литографию SMIC будет сложнее в условиях американских санкций, которые ограничивают доступ к новейшему литографическому оборудованию и программному обеспечению. Первоначально SMIC рассчитывала потратить $6,7 млрд, но из-за санкций бюджет капитальных расходов пришлось урезать.
Если пандемия и санкции не окажут существенного негативного влияния на деятельность компании в текущем году, то она рассчитывает увеличить выручку на 5-7%. Норму прибыли придётся сократить с 18 до 15%, поскольку себестоимость продукции в условиях санкции и пандемии неизбежно вырастет. В прошлом году выручка SMIC выросла на 25% до $3,91 млрд, а чистая прибыль выросла в три раза до $716 млн. Если бы не санкции, как утверждает руководство SMIC, то близкую динамику компания смогла бы продемонстрировать и в этом году. Государственных субсидий по итогам года было получено около $460 млн.
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