Редкие откровения руководства китайской компании SMIC, которая является лидером национальной полупроводниковой отрасли, можно встретить на страницах сайта Nikkei Asian Review. Из тех $4,3 млрд, что SMIC рассчитывает потратить в текущем году, основная часть капитальных расходов будет направлена на расширение уже имеющихся производств со зрелой технологией, а не на освоение новых техпроцессов.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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В прошлом году SMIC потратила на аналогичные нужды $5,7 млрд, поэтому можно говорить о сокращении капитальных затрат. Осваивать прогрессивную литографию SMIC будет сложнее в условиях американских санкций, которые ограничивают доступ к новейшему литографическому оборудованию и программному обеспечению. Первоначально SMIC рассчитывала потратить $6,7 млрд, но из-за санкций бюджет капитальных расходов пришлось урезать.

Если пандемия и санкции не окажут существенного негативного влияния на деятельность компании в текущем году, то она рассчитывает увеличить выручку на 5-7%. Норму прибыли придётся сократить с 18 до 15%, поскольку себестоимость продукции в условиях санкции и пандемии неизбежно вырастет. В прошлом году выручка SMIC выросла на 25% до $3,91 млрд, а чистая прибыль выросла в три раза до $716 млн. Если бы не санкции, как утверждает руководство SMIC, то близкую динамику компания смогла бы продемонстрировать и в этом году. Государственных субсидий по итогам года было получено около $460 млн.