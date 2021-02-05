Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Из-за американских санкций SMIC будет вынуждена сбавить темпы освоения новых техпроцессов

Расходы вырастут, доходы упадут.
+
Еще одно снижение цен на RTX 3090 почти по цене 3080
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены

Редкие откровения руководства китайской компании SMIC, которая является лидером национальной полупроводниковой отрасли, можно встретить на страницах сайта Nikkei Asian Review. Из тех $4,3 млрд, что SMIC рассчитывает потратить в текущем году, основная часть капитальных расходов будет направлена на расширение уже имеющихся производств со зрелой технологией, а не на освоение новых техпроцессов.

реклама

анонсы и реклама
RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: Nikkei Asian Review

реклама

В прошлом году SMIC потратила на аналогичные нужды $5,7 млрд, поэтому можно говорить о сокращении капитальных затрат. Осваивать прогрессивную литографию SMIC будет сложнее в условиях американских санкций, которые ограничивают доступ к новейшему литографическому оборудованию и программному обеспечению. Первоначально SMIC рассчитывала потратить $6,7 млрд, но из-за санкций бюджет капитальных расходов пришлось урезать.

Если пандемия и санкции не окажут существенного негативного влияния на деятельность компании в текущем году, то она рассчитывает увеличить выручку на 5-7%. Норму прибыли придётся сократить с 18 до 15%, поскольку себестоимость продукции в условиях санкции и пандемии неизбежно вырастет. В прошлом году выручка SMIC выросла на 25% до $3,91 млрд, а чистая прибыль выросла в три раза до $716 млн. Если бы не санкции, как утверждает руководство SMIC, то близкую динамику компания смогла бы продемонстрировать и в этом году. Государственных субсидий по итогам года было получено около $460 млн.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

литографическое производство полупроводники китай торговая война smic
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Samsung потратит на строительство нового предприятия в США около $17 млрд
+
Из-за американских санкций SMIC будет вынуждена сбавить темпы освоения новых техпроцессов
+
Blackview готовит автономный смартфон с аккумулятором на 8580 мА*ч
+
Под выпуск Ryzen 5000 и Navi 21 выделяются очень скромные квоты TSMC
7
Под крышкой Intel Sapphire Rapids обнаружились четыре идентичных кристалла
8
TSMC предложит 3-нм техпроцесс клиентам в четыре этапа
1
Процессорам Intel Sapphire Rapids приписывается наличие памяти HBM и поддержка DDR5
7

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 38
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 29
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
30 января 2021 71
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 30
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Все о майнинге на домашнем компьютере в 2021 году для чайников и не только
132
Как перестать ненавидеть майнинг: 5 стадий принятия неизбежного
174
Китайская 2011v3 матплата Atermiter X99 ZX-99EV3_v1.31 - опыт использования, подводные камни
109
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
29
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
30
10 захватывающих стелс-экшенов последних 10 лет - игры про скрытных убийц, воров и снайперов
7
Crysis Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
14
Стоит ли покупать новую видеокарту в домашний компьютер в феврале 2021 года
25
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
1

Сейчас обсуждают

1TronpmG5
09:35
Ты уверен, что сам изучил тему, перед тем, как мне советуешь? :) Предполагаем, что раз ты тут мне с уверенным видом советуешь изучить, то сам уже изучил. Можешь мне сказать, какой завтра будет курс Б...
Как перестать ненавидеть майнинг: 5 стадий принятия неизбежного
korney
09:34
Атака клонов? зилот-2, зистакс-ремастеред? Очередной сраный МЫкающий аналитик! "На сайте overclockers.ru редакцией регулярно публикуются анонсы ожидаемых игр." Не редакцией, а такими же блогерами, пон...
Стоит ли покупать новую видеокарту в домашний компьютер в феврале 2021 года
xxToaDxx
09:33
Да в Питере
8-ядерный Ryzen 7 5800X продолжает дешеветь в РФ – лучший геймерский процессор со скидкой 22%
rrrrex
09:30
Чип altera как будто топором вырубили.
Под крышкой Intel Sapphire Rapids обнаружились четыре идентичных кристалла
D3m0n
09:30
Что за японские говономульты? Проц для анимешной школоты? Сервера с косоглазыми рисунками?
Процессор Intel Sapphire Rapids красуется на фото — многокристальная компоновка и память HBM
terenty79
09:30
майнеры и перекупы тоже готовы. вагоны ждущие погрузки уже стоят у производственных цехов.
MSI готова к выпуску своего варианта Radeon RX 6900 XT
Foxter
09:28
Амддрочеры сосут у амд, а нормальные люди, покупают процессоры/видеокарты, которые им больше хочется. Тоесть, захотел амд-купил амд, захотел интел-купил интел. А кто и у кого сосет это уже Вам фанатик...
8-ядерный Ryzen 7 5800X продолжает дешеветь в РФ – лучший геймерский процессор со скидкой 22%
oldschoolgamer
09:26
Зачем? Они на этом зарабатывают. Спрос на консоли больше, чем на комплектующие для ПК.
Под выпуск Ryzen 5000 и Navi 21 выделяются очень скромные квоты TSMC
1TronpmG5
09:26
Для майнинга такой не нужен. Достаточно 3G или 4G.
Как перестать ненавидеть майнинг: 5 стадий принятия неизбежного
1TronpmG5
09:24
Любой товар стоит столько сколько за него готовы заплатить массы. Фиксирую твои хотелки - ты можешь заплатить за 1050ti - 3500руб. Беда в том, что твои хотелки не совпадают с хотелками других. Ты гото...
Как перестать ненавидеть майнинг: 5 стадий принятия неизбежного
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем