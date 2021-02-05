Blackview готовит автономный смартфон с аккумулятором на 8580 мА*ч
У каждого пользователя хотя бы раз в жизни возникала ситуация, когда необходимо воспользоваться функциями смартфона, но система говорим, что заряд аккумуляторной батареи опустился до 1%. Здесь даже не поможет быстрое закрытие всех фоновых процессов и активация ультраагрессивного режима энергосбережения. Если вы не попадали в такую ситуацию, то поздравляем – вы находитесь в 8% счастливчиков.
В современном мире автономность является одним из основных критериев при выборе умного телефона. Решать проблему длительности работы без подзарядки взялась китайская компания Blackview. Она анонсировала автономный смартфон Blackview BV6600. Полноценная презентация состоится в ближайшее время.
С грядущей новинкой вам не придётся жить у розетки, поскольку заряжать смартфон нужно будет как минимум каждые два дня, а то и реже. Производитель и вовсе заявляет, что максимальное время работы Blackview BV6600 при обычном использовании достигает 120 часов (5 дней), а в режиме ожидания – 792 часа (33 дня). Подсистема питания будет представлена аккумулятором на 8580 мА*ч.
С новым решением компании Blackview вам больше не нужно быть консервативным владельцем смартфона и пользоваться исключительно базовыми функциями, отказываясь от множества фишек устройства. С Blackview BV6600 можно будет смотреть видеоролики, листать страницы социальных сетей, использовать навигатор и играть в игры, не опасаясь, что смартфон может в любой момент отключиться из-за разрядки аккумуляторной батареи.
Компания пока что скрывает технические характеристики предстоящей новинки, но уже опубликовала её изображения. Как видим, Blackview BV6600 получит большой дисплей, тройную основную камеру на тыльной панели и будет заключён в защищённый корпус. Производитель решил разыграть смартфон и умные часы Blackview X5. С деталями конкурса можно ознакомиться на официальной промо-странице, перейдя по этой ссылке.
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