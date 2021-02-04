Тайваньские источники сегодня уже сообщали, что TSMC не может нести всю ответственность за проблемы с производством процессоров AMD, и поставщики плёночных подложек тоже не справляются с растущим спросом. Этой же точки зрения придерживается глава компании Xilinx, которая в конце текущего года должна перейти под контроль AMD, если не возникнет возражений со стороны антимонопольных органов. Комментарии Виктора Пэна (Victor Peng) приводит японское издание Nikkei Asian Review.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: Xilinx

реклама

Напомним, что Xilinx является одним из двух крупнейших разработчиков программируемых матриц, которые применяются в широком спектре вычислительных устройств: от серверов и истребителей до систем автоматического управления автомобилями и базовых станций сетей сотовой связи. Американская компания разрабатывает матрицы своими силами, а выпускать их поручено TSMC, если речь идёт о передовых техпроцессах, либо UMC или Samsung, если использование передовых литографических технологий не требуется.

Наращивание объёмов производства сейчас затруднено, по словам главы Xilinx, ещё и из-за дефицита плёночных подложек. Виктор Пэн надеется, что эта проблема не растянется на весь текущий год. Компания также не желает поднимать цены на свою продукцию по примеру других поставщиков компонентов для автомобильных систем. Её программируемые матрицы используются серийными автомобилями Subaru и Mercedes-Benz.