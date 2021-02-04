Поглощаемая AMD компания Xilinx тоже винит в дефиците чипов нехватку подложек
Тайваньские источники сегодня уже сообщали, что TSMC не может нести всю ответственность за проблемы с производством процессоров AMD, и поставщики плёночных подложек тоже не справляются с растущим спросом. Этой же точки зрения придерживается глава компании Xilinx, которая в конце текущего года должна перейти под контроль AMD, если не возникнет возражений со стороны антимонопольных органов. Комментарии Виктора Пэна (Victor Peng) приводит японское издание Nikkei Asian Review.
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Напомним, что Xilinx является одним из двух крупнейших разработчиков программируемых матриц, которые применяются в широком спектре вычислительных устройств: от серверов и истребителей до систем автоматического управления автомобилями и базовых станций сетей сотовой связи. Американская компания разрабатывает матрицы своими силами, а выпускать их поручено TSMC, если речь идёт о передовых техпроцессах, либо UMC или Samsung, если использование передовых литографических технологий не требуется.
Наращивание объёмов производства сейчас затруднено, по словам главы Xilinx, ещё и из-за дефицита плёночных подложек. Виктор Пэн надеется, что эта проблема не растянется на весь текущий год. Компания также не желает поднимать цены на свою продукцию по примеру других поставщиков компонентов для автомобильных систем. Её программируемые матрицы используются серийными автомобилями Subaru и Mercedes-Benz.
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