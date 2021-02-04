Дефициту процессоров AMD способствует нехватка подложек
Издание DigiTimes избрало «темой дня» заявление о том, что слухи о готовности AMD обратиться к Samsung Electronics за услугами по производству 5-нм и 3-нм чипов могут оказаться несостоятельными. TSMC является давним партнёром AMD, и фактор, сдерживающий объёмы производства процессоров данной марки, может не иметь отношения к деятельности тайваньского подрядчика.
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По словам первоисточника, AMD подводят поставщики плёночных подложек, которые нужны для изготовления центральных и графических процессоров. TSMC могла бы увеличить объёмы выпуска процессоров, но для этого ей нужно больше плёночных подложек. Как призналась на квартальной отчётной конференции глава AMD Лиза Су (Lisa Su), устранить проблему дефицита процессоров не удастся ранее второго полугодия.
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