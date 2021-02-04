США и Тайвань будут обсуждать положение дел в полупроводниковой отрасли, но без упора на автокомпоненты
Агентство Reuters со ссылкой на главу министерства экономики Тайваня сообщило, что встреча на высшем уровне с участием чиновников администрации президента США Джозефа Байдена сосредоточится на обсуждении широкого круга вопросов, связанных с положением дел в полупроводниковой отрасли, но упор на дефицит автокомпонентов делаться не будет.
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Ранее предполагалось, что власти Тайваня окажут давление на TSMC и других контрактных производителей, чтобы те увеличили объёмы производства полупроводниковых компонентов для автомобильной промышленности зарубежных стран. Министр экономики Тайваня заявила, что остров придерживается принципов демократии, поэтому давить на независимые компании никто не будет.
Некоторые местные политики призывали устроить обмен вакцины от COVID-19 на чипы для автопроизводителей, но и в этом случае власти Тайваня оказались невозмутимы. По их словам, получение вакцины является приоритетной задачей, но вопрос не станет предметом торга в переговорах с участниками цепочки поставок автокомпонентов. По сути, на встрече с американскими государственными деятелями тема поставок вакцины вообще затрагиваться не будет.
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