Заповедная с точки зрения доступа к ней активистов кружка литературной самодеятельности публикация на страницах издания Financial Times сообщает об интриге, окружающей сделку NVIDIA по поглощению ARM, которой предстоит получить одобрение регулирующих органов нескольких стран. Источник утверждает, что конкуренты NVIDIA заинтересованы в лоббировании отрицательного исхода сделки, поскольку они опасаются, что компания получит явные или скрытые преимущества по сравнению с другими клиентами ARM.

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Источник изображения: FT

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Вполне возможно, как отмечает авторитетное финансовое издание, что сделку заблокируют европейские и британские регуляторы. Первые при этом будут действовать в интересах прочих клиентов ARM, которые опасаются, что после завершения сделки рычагов для воздействия на политику NVIDIA попросту не останется. Британские же компетентные органы могут обеспокоиться и вопросами национальной безопасности, если контролировать активы ARM станет американская компания NVIDIA. Представители последней продолжают утверждать, что ARM сохранит нейтралитет в вопросах распределения лицензий на свои разработки и после перехода под контроль NVIDIA.