GeForce RTX 3090 на частотах 2850/21040 МГц обновила рекорд 3DMark Vantage Extreme
Греческий энтузиаст OGS оказался в числе тех, кому достались для экспериментов видеокарты GeForce RTX 3090 марки GALAX (KFA2) серии Hall of Fame, при помощи которых на днях была обновления серия мировых рекордов. Герою данного материала удалось обновить мировой рекорд 3DMark Vantage Extreme при помощи данной видеокарты, новое максимальное достижение соответствует 119 968 баллам.
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Под жидким азотом частоты видеокарты были повышены до 2850/21040 МГц, центральный процессор в аналогичных условиях охлаждения достиг частоты 5950 МГц с сохранением активности 16 ядер и 16 потоков.
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До символического рубежа в 120 тысяч баллов осталось всего 32 очка – остаётся надеяться, что оверклокеры преодолеют этот разрыв в ближайшие дни или недели, поскольку появление новых видеокарт GALAX серии Hall of Fame вызвало оживление в сфере экстремального разгона.
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