Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce RTX 3090 на частотах 2850/21040 МГц обновила рекорд 3DMark Vantage Extreme

В шаге от ста двадцати тысяч баллов.
+
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены

Греческий энтузиаст OGS оказался в числе тех, кому достались для экспериментов видеокарты GeForce RTX 3090 марки GALAX (KFA2) серии Hall of Fame, при помощи которых на днях была обновления серия мировых рекордов. Герою данного материала удалось обновить мировой рекорд 3DMark Vantage Extreme при помощи данной видеокарты, новое максимальное достижение соответствует 119 968 баллам.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3090 - цены пошли вниз
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: OGS, HWBot

реклама

Под жидким азотом частоты видеокарты были повышены до 2850/21040 МГц, центральный процессор в аналогичных условиях охлаждения достиг частоты 5950 МГц с сохранением активности 16 ядер и 16 потоков.

Источник изображения: OGS, HWBot

реклама

До символического рубежа в 120 тысяч баллов осталось всего 32 очка – остаётся надеяться, что оверклокеры преодолеют этот разрыв в ближайшие дни или недели, поскольку появление новых видеокарт GALAX серии Hall of Fame вызвало оживление в сфере экстремального разгона.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

экстремальный разгон geforce rtx 3090 galax 3dmark vantage
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Сделку NVIDIA с ARM попытаются развалить конкуренты
2
GeForce RTX 3090 на частотах 2850/21040 МГц обновила рекорд 3DMark Vantage Extreme
+
Скрипач не нужен: электромобили Apple лишат людей возможности управлять ими
15
В руководстве Hyundai крепнет убеждение, что сотрудничество с Apple до добра не доведёт
1
Lenovo не боится дефицита комплектующих, рассчитывая на масштаб своего бизнеса
1
Tesla начнёт выпуск кроссоверов Model Y в Европе уже в середине этого года
+
VIS заявляет, что вводить в строй новые производственные мощности слишком дорого
2

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 33
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
30 января 2021 69
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 30
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 27
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Про перегрев памяти в RTX 3080 и домашний майнинг - мой личный опыт
250
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
33
Все о майнинге на домашнем компьютере в 2021 году для чайников и не только
46
Китайская 2011v3 матплата Atermiter X99 ZX-99EV3_v1.31 - опыт использования, подводные камни
80
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
27
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 6900 XT Red Devil
27
Crysis Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
9
10 захватывающих стелс-экшенов последних 10 лет - игры про скрытных убийц, воров и снайперов
4
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
+

Сейчас обсуждают

corvus
12:21
Я здесь на стороне регуляторов. Надо добится хотя бы того, чтобы у британского правительства был стоп-кран на случай, если (когда) NVIDIA снесет башню от вседозволенности и они пойдут рубить наотмашь ...
Сделку NVIDIA с ARM попытаются развалить конкуренты
Deathklock
12:19
Некогда играть, у 3070 окупаемость 3,5 мес. в моменте. Конечно же для тех, кто купил её по близкой к рекомендуемой стоимости.
Статистика Steam за январь 2021 говорит о появлении видеокарт на архитектуре Ampere
Nvtt
12:19
Все так. Nicehash проще всего. У видюхи частоту памяти увеличить, а core уменьшить. Есть форум https://miningclub.info/ там в общем-то все можно выудить.
Все о майнинге на домашнем компьютере в 2021 году для чайников и не только
kiberman
12:19
Утешай, себя))
Свежий патч для PC-версии Horizon: Zero Dawn правит отрисовку растительности на видеокартах AMD Radeon RX 6000
Дмитрий Истомин
12:18
Про Китай забыли, вот уж кому эта сделка поперёк горла. И если я не ошибаюсь, то в случае срыва сделки, Nvidia теряет $2 млрд, которые она уже заплатила. Если это так, то будет просто эпик фейл. Акции...
Сделку NVIDIA с ARM попытаются развалить конкуренты
John Smith
12:18
У меня точно такие же трубки для водянки и память. Но хочу пересобрать систему с золотыми трубками и артиэкс 3080 под каким нибкдь немецким вотерблоком.
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
immortal3000
12:18
Свежий патч для PC-версии Horizon: Zero Dawn правит отрисовку растительности на видеокартах AMD Radeon RX 6000
asv1
12:17
С такими ценами да.
Статистика Steam за январь 2021 говорит о появлении видеокарт на архитектуре Ampere
ахахах
12:17
Биткоин приближается к 40 000 $, Эфир нацелился на 2000, а собранные в 2020г фермы уже окупились
D3m0n
12:16
Ну дык синие мракетологи икру лопатой мажут на хлеб, красным мракетологам завидно стало, вот и ссут в уши лизке. А та повелась и цены задрала.
AMD не удалось закрепиться на рынке настольных процессоров – доля Intel составила 81.7% за 2020 год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем