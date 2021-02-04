Как отмечают опрошенные CNBC источники, совместно разрабатываемые Apple и Kia электромобили будут лишены привычных органов управления. По сути, понятие «водитель» для них утратит свою актуальность, поскольку всё управление будет автоматическим. Основатель NVIDIA не раз отмечал, что полностью автоматические транспортные средства появятся на рынке раньше, чем те, в которых управление может переходить от человека к компьютеру и обратно.

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Источник изображения: HR-Portal

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Пока считается, что «робомобили» Apple выйдут в середине этого десятилетия, хотя пока между корейским подрядчиком и американской компанией ещё нет никаких твёрдых договорённостей. Электромобили такого типа будут работать в службах доставки и такси. Тот же глава NVIDIA пояснял ранее, что автоматически управляемые машины сперва будут применяться на закрытых территориях, где им не придётся сталкиваться с нетерпеливыми или агрессивными водителями.

Для Apple выход на рынок транспортных услуг может стать новой точкой роста, как считают эксперты Morgan Stanley. По крайней мере, если при реализации iPhone компания может претендовать на долю рынка с годовым оборотом $500 млрд, то ёмкость рынка транспортных услуг в двадцать раз больше, и даже скромная доля в этом сегменте обеспечит компании достойную выручку.